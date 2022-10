Le paura della premier svedese dopo la vittoria del centrodestra in Italia: «Rischio deriva pericolosa in Europa: qui la situazione è grave»

Con la vittoria del centrodestra alle ultime elezioni italiane, così come in altri Paesi Ue, aumenta il rischio di una «deriva spaventosa, per l’Italia e l’Unione europea» dice la premier svedese uscente Magdalena Andersson a Repubblica, a pochi giorni dalle dichiarazioni della ministra francese Boone che avevano sollevato durissime polemiche tra Parigi e Roma a proposito della presunta vigilanza che il governo francese avrebbe dovuto svolgere sul nascente esecutivo italiano. Andersson si prepara a lasciare posto alla nuova maggioranza di centrodestra, dopo la vittoria in Svezia del partito democratico ultraconservatore. Secondo la premier svedese «per l’Italia e la Svezia è anche un momento difficile per chi assumerà una responsabilità di governo. Ma credo che l’Europa osserverà con attenzione le posizioni che saranno assunte da Italia e Svezia sulla Russia e sulla politica economica»,

Le differenze tra FdI e il partito di Jimmie Akesson sono evidenti anche alla stessa Andersson, che comunque si dice preoccupata anche per l’Italia così come per il suo Paese per «l’ascesa dell’estrema destra. In Svezia i Democratici sono stati fondati da neonazisti. E hanno un leader che non sa scegliere chi sia da preferire tra Biden e Putin. Uno dei principali esponenti del partito sostiene che gli svedesi di origine ebraica non possono essere veri svedesi. E il futuro presidente della commissione Giustizia del parlamento è un ex insegnante sospeso perché troppo anti-musulmano. Non può più insegnare, ma può guidare una commissione parlamentare. La situazione è grave».

