L’ex ciclista Mario Cipollini condannato a 3 anni per lesioni e minacce all’ex moglie e al nuovo compagno

L’ex campione del mondo di ciclismo, Mario Cipollini, è stato condannato a 3 anni di carcere dal tribunale di Lucca nel processo in cui era imputato per lesioni e minacce all’ex moglie Sabrina Landucci, sorella del vice allenatore della Juventus Landucci. Lo sportivo è stato condannato anche per le minacce al nuovo compagno della ex, Silvio Giusti, già calciatore professionista. Sabrina Landucci denunciò Cipollini a gennaio 2017 e il pm Letizia Cai chiese a suo carico una pena da scontare di 2 anni e 6 mesi. Tra i fatti denunciati dalla donna c’era anche un’aggressione che sarebbe avvenuta nel 2012, poco prima della separazione tra i due. «Eravamo andati a fare un passeggiata in bicicletta, poi giunta a casa mi cambiai: avevo un appuntamento con l’estetista. Indossai una gonna e lui appena la vide andò su tutto le furie giudicandola troppo corta. Mi prese con forza e mi costrinse ad andare in camera da letto. Lì tirò fuori la pistola e me la puntò alla tempia», ha raccontato la donna in aula secondo quanto riferisce Repubblica. Agli atti c’è anche una conversazione telefonica tra i due in cui Cipollini l’avrebbe minacciata di morte: «Ti spacco tutta, ti ammazzo, sentirai il rumore delle ossa spezzate». Cipollini, dal canto suo, ha sempre ribadito la propria innocenza, difeso dal suo legale Giuseppe Napoleone.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: