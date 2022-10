Berlusconi in un audio: «Ho riallacciato i rapporti con Putin». E lo menziona anche in una barzelletta – Il video

Silvio Berlusconi ha raccontato di aver «riallacciato i rapporti» con il suo amico di vecchia data Vladimir Putin. «I ministri russi hanno già detto in diverse occasioni che siamo noi in guerra con loro, perché forniamo armi e finanziamenti all’Ucraina. Io non posso personalmente fornire il mio parere perché se viene raccontato alla stampa viene fuori un disastro, ma sono molto, molto, molto preoccupato. Ho riallacciato i rapporti con il presidente Putin, un po’ tanto», ha dichiarato il Cavaliere secondo quanto riporta LaPresse che ha anche pubblicato l’audio della conversazione, avvenuta durante il suo intervento alla riunione dell’assemblea di Forza Italia alla Camera per l’elezione del capogruppo. Il leader di Fi ha aggiunto che Vladimir Putin gli avrebbe regalato «venti bottiglie di vodka» per il compleanno (il 29 settembre). A cui si sarebbe aggiunta «una lettera dolcissima. Io gli ho risposto con bottiglie di Lambrusco e con una lettera altrettanto dolce. Io l’ho conosciuto come una persona di pace e sensata. Sono stato dichiarato da lui il primo dei suoi cinque veri amici».

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Parole che potrebbero mettere in imbarazzo il partito: uscendo dalla Camera, Berlusconi ha in seguito provato a smentire queste dichiarazioni, spiegando di non aver ripreso i rapporti con il presidente russo. Ha poi provato a smorzare la tensione con una barzelletta, fuori da Palazzo Madama. Un suo vecchio cavallo di battaglia, che vede protagonisti il presidente Usa, Joe Biden, Papa Francesco e il presidente russo.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: