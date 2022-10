Il garante dei detenuti di Napoli arrestato con l’accusa di aver portato in carcere droga e telefoni per soldi – Il video

Pietro Ioia, garante dei detenuti del comune di Napoli, è stato arrestato con l’accusa di aver portato droga e telefonini nelle carceri per soldi. L’indagine dei carabinieri di Castello di Cisterna ha portato in galera in totale otto persone. Tutte accusate di aver formato un’associazione a delinquere finalizzata all’accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e corruzione. Ioia è stato nominato garante dall’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Anche lui è un ex detenuto: è stato nel carcere di Poggioreale per traffico di stupefacenti. Sei persone sono finite in carcere e due ai domiciliari nell’indagine cominciata a giugno 2021.

