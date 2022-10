L’avvertimento del Cremlino: «Con gli aiuti a Kiev la Nato è vicina allo scontro diretto con la Russia»

Dopo gli attacchi alle centrali elettriche, oggi Zelensky ha dichiarato lo stato di allerta aerea in tutto il Paese

«Il flusso di armi della Nato verso l’Ucraina e gli aiuti militari a Kiev avvicinano l’alleanza alla pericolosa linea dello scontro militare diretto con la Russia». Arriva dal ministero degli Esteri russo l’ultimo avvertimento di Mosca sul rischio di un’escalation militare in Ucraina. Dopo l’ennesimo giorno segnato dai raid aerei, oggi il governo di Kiev ha dichiarato lo stato di allerta aerea in tutto il Paese. Gli attacchi degli ultimi giorni hanno lasciato alcune aree dell’Ucraina completamente senza corrente. Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, l’esercito di Mosca avrebbe distrutto il 30% delle centrali elettriche del Paese e più di mille città sarebbero rimaste al buio. Il governo di Kiev continua a temere nuovi attacchi mirati alle infrastrutture energetiche. «Un eventuale attacco delle forze russe contro la centrale idroelettrica di Kakhovka – vicino a Cherson – causerebbe una catastrofe con un numero enorme di vittime e renderebbe impossibile la fornitura di acqua alla Crimea per anni», ha denunciato Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell’Ucraina.

Foto di copertina: EPA / SERGEY KOZLOVA | Un edificio distrutto a Kharkiv durante i raid russi del 18 ottobre

