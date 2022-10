Musk vuole ridurre la forza lavoro di Twitter del 75%. La rivelazione del Washington Post

Twitter potrebbe ridurre drasticamente il numero dei dipendenti nei prossimi mesi. A rivelarlo è il Washington Post, che riporta alcuni fonti per le quali Elon Musk – che è in trattativa per l’acquisto della società – avrebbe detto ai potenziali investitori del suo piano di ridurre lo staff di quasi il 75% su un totale di oltre 7 mila dipendenti, riducendolo così a poco più di 2 mila lavoratori. Ma anche se l’acquisizione di Twitter da parte del patron di Tesla fallisse, il numero dei dipendenti – scrive il Wp – subirebbe comunque una drastica riduzione: l’attuale manager di Twitter ha pianificato di ridurre le buste paga dei dipendenti dell’azienda di circa 800 milioni di dollari entro la fine del prossimo anno, che equivale a quasi un quarto della forza lavoro. Ma non solo. L’azienda prevede inoltre di effettuare importanti tagli alla propria infrastruttura, inclusi i data center che mantengono il social network in funzione per oltre 200 milioni di utenti. L’entità dei tagli, secondo il quotidiano statunitense, consentirebbe di capire perché i funzionari di Twitter erano così ansiosi di vendere a Musk il social media: l’offerta di 44 miliardi di dollari dell’imprenditore rappresenterebbe un’entrata importante per l’azienda e il passaggio del comando eviterebbe dolorosi annunci che rischiano di mettere a rischio la capacità della società di combattere la disinformazione e lo spam. Per il Washington Post, Twitter e Musk dovrebbero chiudere l’acquisto entro venerdì 28 ottobre.

