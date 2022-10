Incendio in un appartamento a Catanzaro, morti tre fratelli di 12, 14 e 22 anni

Tre fratelli di 12, 14 e 22 anni sono morti in un incendio in via Caduti 16 marzo 1978 a sud di Catanzaro in Calabria. Nel rogo sono rimasti feriti anche i loro genitori e altri due fratelli: una bimba di 12 anni e un ragazzino di 16. Nulla da fare per gli altri tre componenti, deceduti all’interno dell’appartamento e rinvenuti dai pompieri durante le operazioni di spegnimento. La madre e la bambina sono state trasferite nei centri grandi ustioni di Bari e Catania. Il padre e il fratello sono invece nell’ospedale di Catanzaro. Secondo le prime indagini i tre fratelli potrebbero essere rimasti intossicati dalle esalazioni del fumo. Il padre delle vittime lavora come venditore ambulante e la madre è casalinga. Le vittime sono italiane.

