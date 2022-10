Domani il debutto di Pichetto Fratin tra i ministri Ue dell’Energia (accompagnato da Cingolani)

Nei giorni scorsi la presenza del neo ministro era stata messa in discussione a causa delle tempistiche strette

Domani, martedì 25 ottobre, il neo ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, prenderà parte ai lavori del Consiglio dei Ministri dell’Energia Ue a Lussemburgo. Con il Ministro ci sarà anche il consulente per l’Energia, Roberto Cingolani. Lo si legge in una nota. Nei giorni scorsi la presenza del neo ministro era stata messa in discussione a causa delle tempistiche strette.

