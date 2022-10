Gli ambientalisti colpiscono ancora: torta in faccia alla statua di cera di re Carlo III a Londra – Il video

«La scienza è chiara, la domanda è semplice: basta petrolio e gas. È semplice». In inglese suona come una filastrocca e funziona meglio, perché i due ragazzi autori del gesto dicono it’s a piece of cake, è un gioco da ragazzi. Ma le immagini superano le barriere linguistiche e rendono il messaggio chiaro per tutti. Due attivisti del collettivo ambientalista Just Stop Oil sono entrati al museo delle cere di Londra, il celebre Madame Tussauds, e dopo aver superato la sorveglianza hanno imbrattato la statua di re Carlo III con due torte in faccia. «Stop alle nuove licenze e ai nuovi permessi di sfruttamento di gas e petrolio», gridano gli attivisti prima dell’intervento della sicurezza. Non è il primo eclatante intervento delle ultime settimane. Lo scorso 14 ottobre lo stesso collettivo ha lanciato una zuppa di pomodoro alla National Gallery di Londra contro I Girasoli di Vincent Van Gogh, protetto da un vetro, e dieci giorni dopo due attivisti di Last Generation hanno imbrattato un dipinto ad olio di Monet con del purè di patate. L’obiettivo in questo caso era uno dei capolavori dell’artista francese, Il Pagliaio, esposto al Museo Barberini di Potsdam.

