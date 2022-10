Il «tu» di Giorgia Meloni al deputato Soumahoro in aula (e poi le scuse) – Il video

«Al collega Soumahoro mi sento di dire, tutti ci sentiamo scolari della storia, sai, altrimenti saremmo ignoranti del presente, senza futuro». Dai banchi dell’opposizione si è levata la protesta quando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è rivolta in maniera informale al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Aboubakar Soumahoro, 42 anni, di origini ivoriane. Un «tu» che non è sfuggito ad Angelo Bonelli e ai colleghi, ai quali invece Meloni si è rivolta utilizzando sempre in lei come è consuetudine. «Chiedo scusa, errore mio, chiedo scusa, succede di sbagliare, basta chiedere scusa quando accade», è subito intervenuta la leader di Fratelli d’Italia tra gli applausi della maggioranza.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: