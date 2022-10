La donna iraniani uccisa a colpi di pistola mentre filma le proteste – Il video

In questo video che circola su Twitter si mostra la morte di Shirin Alizadeh, donna di 35 anni iraniana uccisa da un cecchino mentre stava filmando le proteste per Mahsa Amini dall’interno di un’auto. Repubblica scrive che la donna, madre di un bambino di sette anni, stava riprendendo – dall’interno della sua auto – con un cellulare le proteste in corso davanti alla base delle milizie Basij nella città di Ramsar lo scorso 22 settembre.

