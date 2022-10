Jessica Morlacchi, la sfogo contro Memo Remigi: «Ho provato enorme disagio: è stato invadente e offensivo»

La cantante Jessica Morlacchi interviene per la prima volta nella polemica che ha travolto Memo Remigi, accusato di molestie in diretta a Oggi è un altro giorno su Rai1 e licenziato dalla Rai. In un post su Instagram, la voce e bassista dei Gazosa racconta tutta la sua rabbia e amarezza per il comportamento del cantautore, al quale rimprovera innanzitutto di non aver chiesto scusa sin da subito. Per lei già comunque rompere il silenzio è stato un passo complicato: «Questo è il post che non avrei mai voluto scrivere ma adesso vivo una situazione di tale dispiacere e disagio che ho deciso di rompere il silenzio e dire la mia sulle conseguenze di quel video che tutti avete visto e che ora mi sottopone a una pressione mediatica che non auguro a nessuno». Nel post Morlacchi ripercorre la vicenda del palpeggiamento davanti alle telecamere, spiegando i motivi della sua reazione mostrata dalle immagini: «Quando Remigi ha fatto scivolare la sua mano sul mio fondoschiena, ho provato un disagio enorme, ma come si vede l’imbarazzo non mi ha impedito di reagire immediatamente e con decisione. Eravamo in diretta e non potevo fare altro che schiaffeggiare e tirar su quella mano». Remigi ha poi chiesto scusa a La Zanzara su Radio24, ma solo diversi giorni dopo la vicenda e quando ormai la polemica era scoppiata: «Remigi ora chiede scusa, solo ora. Sono contenta che lo faccia, ma mentre si scusa insinua che quel gesto fosse solo goliardia motivata dalla mia condiscendenza. È inaccettabile, Remigi sa bene che la mia naturale confidenza, dopo due anni di lavoro insieme, non l’ha mai autorizzato ad allungare le mani. Ora, forse per età, formazione ed esperienza sostiene che quel gesto era solo uno scherzo: mi auguro che adesso finalmente capisca che si tratta di un comportamento invadente ed offensivo». Ora che la vicenda è scoppiata e Remigi è fuori dal programma, la cantante chiede solo di essere lasciata in pace: «A tutti, per favore, chiedo ora silenzio e ringrazio la Rai per avermi protetta e sostenuta».

