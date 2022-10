C’è anche un po’ di Italia, con Unipol, nella cordata di Elon Musk che ha scalato Twitter

È il gran giorno di Elon Musk padrone di Twitter, al termine di una scalata-tormentone, la più mediatica di tutti i tempi. Quel che è restato fuori dall’occhio dei riflettori è che – con molta discrezione- lo stesso Musk ha chiesto alle sue persone di fiducia in giro per il mondo di cercare investitori in linea con la sua visione che lo affiancassero nell’impresa finanziaria e imprenditoriale di catturare «l’uccellino» e di farne qualcosa di diverso. Anche in Italia la ricerca ha portato risultati: non si sa se abbia avuto un ruolo nella ricerca di soci colui che è ormai considerato il «corrispondente dall’Italia» di Musk, Andrea Stroppa, giovane ma già ben noto esperto di sicurezza informatica e non solo, uno dei 122 happy few che Musk segue su Twitter dal suo profilo (che ha sfondato la barriera dei 110 milioni di followers). Quello che è certo, leggendo il comunicato diffuso proprio ora, in ossequio ai tempi imposti dalla Sec, la Consob americana, è che tra gli investitori figura anche la bolognese Unipol, la compagnia assicurativa di radice cooperativa guidata da Carlo Cimbri. A quel che risulta a Open l’investimento della compagnia italiana non sarebbe superiore a una quota sotto l’1 per cento del complesso di 44 miliardi del costo di acquisizione di Twitter. L’azienda diventerà privata l’8 novembre.

