Giorgia Meloni all’Ara Patris per l’omaggio al Milite Ignoto – Il video

La neo premier Giorgia Meloni ha raggiunto nella mattinata di oggi, 29 ottobre, l’Altare della Patria per rendere omaggio al Milite Ignoto. Ad accoglierla sul posto, il generale di corpo d’armata Rosario Castellano, comandante del comando militare della Capitale, e il consigliere militare di Palazzo Chigi, generale di corpo d’armata Luigi Francesco De Leverano. Non erano soli: presente anche un gruppo di sostenitori che ha esultato con applausi e cori all’arrivo della Presidente del Consiglio. Alla cerimonia ha presenziato anche il picchetto interforze formato da esercito, marina, aeronautica, carabinieri e guardia di finanza, per rendere gli onori militari. Accompagnata dalla musica della banda dell’esercito, è avvenuta la deposizione della corona di alloro.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

