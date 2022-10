Salerno, una bambina cade dalla finestra al terzo piano. Arrestato il padre: «L’ha buttata giù»

La piccola è ricoverata all’ospedale Santobono di Napoli ma non è in pericolo

È stato arrestato il padre della bimba di due anni che nel pomeriggio è precipitata dal balcone di casa al terzo piano di una palazzina nel comune di Fisciano, provincia di Salerno. La bimba ha riportato contusioni ma non è in pericolo. Il padre, però, è ora accusato di omicidio. Secondo le prime ricostruzioni, riportate da Repubblica.it, l’uomo, un dipendente pubblico, avrebbe “lanciato” la piccola dalla finestra, dopo averla cambiata. Il tutto è avvenuto nel centrale corso San Vincenzo, attorno alle 10 di mattina. La bimba, nonostante un volo di venti metri, è uscita praticamente illesa, forse perché la caduta sarebbe stata attutita da una rete di protezione ed è ora in cura al Santobono di Napoli, per una lesione al braccio. Dopo un lungo interrogatorio da parte della polizia giudiziaria, l’uomo è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio.

