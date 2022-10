Brasile, a un giorno dalle elezioni Bolsonaro non ha ancora riconosciuto la vittoria di Lula

Non è chiaro se il presidente parlerà stasera o continuerà a restare in silenzio

E’ passato un giorno dalle elezioni e circa 18 ore dall’annuncio ufficiale della vittoria di Lula, ma il presidente brasiliano Jair Bolsonaro non ha ancora fatto alcuna dichiarazione. Non ha accusato lo sfidante di brogli, come l’ala dura a lui vicina gli suggerisce (l’ha fatto anche Steve Bannon) ma non ha neppure riconosciuto il risultato del voto. Stasera ha lasciato il palazzo Planalto, sede della presidenza della Repubblica, senza fare dichiarazioni, e si è spostato nella residenza ufficiale, il Palazzo Alvorada, dove sono presenti numerosi giornalisti che attendono un suo eventuale pronunciamento. Al Planalto, Bolsonaro, assieme al figlio Flavio, aveva fatto una riunione con il suo candidato alla vicepresidenza, il generale Braga Netto.

