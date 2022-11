«Dopo l’esplosione del Nord Stream Truss ha inviato un sms a Blinken con scritto “Fatto”»: le “prove” del complotto Uk secondo la Russia

La Russia ribadisce il presunto coinvolgimento del Regno Unito nel sabotaggio del gasdotto Nord Stream. Secondo il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolaj Patrushev, il fatto che il 26 settembre l’allora premier Liz Truss abbia presuntamente scritto al segretario di Stato degli Usa, Antony Blinken, un messaggio con scritto «tutto è stato fatto» un minuto dopo l’esplosione del gasdotto sarebbe la prova. Patrushev lo ha detto durante una riunione dei segretari dei Consigli di sicurezza dei paesi della Csi (Comunità degli Stati indipendenti), citando come fonte un tweet dell’imprenditore tedesco-finlandese IT Kim Dotcom: «I russi sapevano che la Gran Bretagna aveva fatto saltare in aria gli oleodotti», ha scritto Kim sul social network senza rivelare le sue fonti. Inoltre, secondo Patrushev i principali beneficiari degli attacchi terroristici al Nord Stream sarebbero gli Stati Uniti. Ria Novosti, che ha dato la notizia, riferisce che l’imprenditore Kim Dotcom è il fondatore dei servizi di file hosting Megaupload e Mega. In questo momento vive in Nuova Zelanda ed è accusato dall’FBI di racket, riciclaggio di denaro e frode. Gli Stati Uniti, infatti, hanno chiesto alla Nuova Zelanda di estradarlo. Ma lui si è opposto in tribunale.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: