Calcio, Gerard Piqué si ritira, l’addio al Barcellona già sabato – Il video

Il difensore spagnolo ha annunciato sui social che scenderà in campo con la maglia blaugrana per l’ultima volta questo weekend

Gerard Piqué lascerà il Barcellona. Il 35enne difensore spagnolo, con un video su Twitter, ha annunciato che quella di sabato sera al Camp Nou contro l’Almeria, sarà l’ultima partita della sua carriera e che non ci sarà un’altra squadra nel suo futuro. Vincitore di tre Champions League e campione d’Europa nel 2012 e del mondo nel 2010 con la nazionale spagnola, Piqué ha spiazzato tutti con l’annuncio del suo ritiro. «Culers, vi devo dire una cosa», ha scritto su Twitter riferendosi ai tifosi catalani: «Sin da piccolo non volevo fare il calciatore, volevo fare il calciatore del Barça. Qui ho realizzato tutti i miei sogni, è ora che il cerchio si chiuda. Come ho sempre detto non ci saranno altre squadre dopo il Barcellona. Questo sabato sarà la mia ultima partita al Camp Nou, ma ci rivedremo presto!».

