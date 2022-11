Erdogan: «Russia e Turchia hanno trovato un accordo sul grano. L’Europa? Ha una mentalità colonialista»

Russia e Turchia hanno trovato un accordo sul grano. Lo ha annunciato il presidente Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, affermando che ha parlato di questo direttamente con il capo di Stato russo Vladimir Putin. «Abbiamo trovato un consenso su come utilizzare maggiormente il corridoio nel Mar Nero» nel quale passano le navi che trasportano grano, ha detto Erdogan, lanciando un appello al G20 affinché le esportazioni raggiungano i paesi meno sviluppati. Il presidente ha anche criticato l’Europa: «Non ci aspettiamo che coloro che portano avanti colonialismo possano utilizzare nuovi metodi per assumere un atteggiamento coscienzioso riguardo alle crisi», ha detto. Infine Erdogan si è proposto scherzosamente come mediatore con Elon Musk per la spunta blu a 20 (o a 8) dollari: «Potremmo parlare direttamente con lui, per noi farebbe una gran differenza, potremmo provare con l’opzione diplomatica», ha dichiarato Erdogan in tono scherzoso durante un’intervista. Erdogan e Musk hanno parlato lo scorso dicembre di economia digitale e del programma nazionale aerospaziale turco.

