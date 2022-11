Dalla disinformazione sul governo Meloni alla citazione bufala contro Ilaria Cucchi: le fake news della settimana

Come ogni week end, riportiamo in questa speciale galleria la sintesi dei fact-check più interessanti dell’ultima settimana. Partiamo dalla lista relativa alle presunte indagini e condanne attribuite ai membri del Governo Meloni per poi tornare sul tema Ucraina. Negli ultimi giorni sono comparse anche due bufale relative al decreto legge contro i rave party, con un falso emendamento del ministro dell’Interno Piantedosi e una falsa citazione attribuita a Ilaria Cucchi che ha scatenato reazioni scomposte da parte degli utenti. Non mancano le teorie del complotto e i falsi scientifici, ma teniamo d’occhio anche l’appuntamento elettorale americano del Midterm citando il video alterato per far credere Barack Obama in difficoltà durante un comizio.

