Sorteggi Europa League, le avversarie di Juventus e Roma agli spareggi per gli ottavi

Dopo i sorteggi della Champions, tocca a quelli dell’Europa League. Due le squadre italiane che giocheranno per accedere alla fase a eliminazione diretta del torneo: Roma e Juventus. Al sorteggio hanno partecipato 16 squadre: le otto seconde della fase a gironi di Uefa Europa League (teste di serie) e le otto terze della fase a gironi di Champions League (non teste di serie). La Juventus di Max Allegri giocherà contro i francesi del Nantes, mentre la Roma di José Mourinho sfiderà gli austriaci del Salisburgo. Questi i sorteggi completi per gli spareggi dell’Europa League per accedere alla fase a eliminazione diretta:

Barcellona – Manchester United

Juventus – Nantes

Sporting Lisbona – Midtjylland

Shakthar Donetsk – Rennes

Ajax – Union Berlino

Bayer Leverkusen – Monaco

Siviglia – Psv Eindhoven

Salisburgo – Roma

