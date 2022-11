Ergastolo ostativo, l’ombra dell’illegittimità sul primo decreto del governo Meloni. L’avvocata Araniti in Consulta: «È la morte del diritto alla speranza»

La Corte costituzionale torna a esprimersi sul cosiddetto “fine pena mai”, ovvero nessun beneficio carcerario per i condannati di reati di mafia, terrorismo o associazione a delinquere che non collaborano con lo Stato. In un’ordinanza, la Consulta aveva già dichiarato l’illegittimità dell’ergastolo ostativo, dando tempo al legislatore per adeguare la legge al principio rieducativo della pena, sancito dall’articolo 27 della Costituzione. Il primo decreto legge del governo Meloni norma l’istituto dell’ergastolo ostativo ma, anche su questo nuovo testo, potrebbe cadere la scure dell’incostituzionalità. Cosa prevede il decreto dell’esecutivo? Che il detenuto può ottenere i benefici carcerari, ma dopo aver scontato 30 anni di pena, dopo aver risarcito le vittime e soltanto se riesce a dimostrare di non avere più alcun rapporto con la criminalità organizzata. Insomma, si chiede al reo di fornire una prova di non pericolosità sulla quale si dovrà esprimere il magistrato di sorveglianza. Una prova quasi impossibile.

«La funzione rieducativa della pena deve valere per tutti i detenuti. Questo decreto legge sancisce la morte del diritto alla speranza e spero che la Corte lo dichiari incostituzionale, con una decisione che vada verso un nuovo umanesimo giudiziario», è la bocciatura netta arrivata dall’avvocata Giovanna Beatrice Araniti, durante l’udienza pubblica della Corte costituzionale dell’8 novembre. Di parere opposto l’avvocato dello Stato, Ettore Figliolia, secondo cui il decreto dello scorso 31 ottobre è «legittimo» e «il legislatore governativo è stato pedissequo rispetto a ciò che ha stabilito la Corte costituzionale con la sua ordinanza del 2021». L’avvocato dello Stato chiede, dunque, di rinviare gli atti del procedimento alla Cassazione. Ed è una delle tre strade che la Consulta può perseguire. Le altre due sono il rinvio dell’udienza – magari per aspettare i 60 giorni entro cui il decreto deve essere convertito in legge – o la dichiarazione di incostituzionalità della norma sull’ergastolo ostativo del governo Meloni. Anticipazioni della decisione potrebbero essere divulgate dalla Corte tra oggi e domani, 9 novembre.

