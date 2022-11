Negoziati di pace, spiraglio del Cremlino: «Da noi nessuna condizione: dipende da Kiev». Tass: «Il Papa lavora per stop alla guerra»

Per aprire le trattative con l’Ucraina, la Russia «non pone condizioni preliminari, tranne che Kiev dimostri buona volontà». Questa la timida apertura ai negoziati di pace da parte del viceministro degli Esteri russo Andrey Rudenko, citato dall’agenzia Interfax. Rudenko apre così alla possibilità di trattare con il governo ucraino, escludendo però gli Stati Uniti dal tavolo dei negoziati. A chi gli ha chiesto se il Cremlino stesse dialogando con Washington per risolvere il conflitto, Rudenko ha risposto senza esitazioni: «No, non lo facciamo». Nel tentativo di arrivare a un accordo tra le due parti che possa mettere fine alla guerra, la Russia sembra puntare su un mediatore di un certo calibro: Papa Francesco. A renderlo noto è l’agenzia russa Tass, secondo cui il pontefice e la diplomazia vaticana starebbero lavorando a una soluzione «per contribuire alla fine del conflitto in Ucraina». «La posizione personale del Pontefice e il lavoro della sua diplomazia mirano ad aiutare e contribuire alla fine del conflitto in Ucraina: questo è l’obiettivo degli sforzi di Francesco», sottolinea la fonte (anonima) citata dalla corrispondente a Roma dell’agenzia di stampa russa. Sulla questione è intervenuto anche il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa ucraino Oleksii Danilov. La «principale condizione» per la ripresa dei negoziati con la Russia, ha scritto in un tweet, «è il ripristino dell’integrità territoriale» dell’Ucraina.

