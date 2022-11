Rigassificatore di Piombino, l’annuncio del sindaco: «È arrivata la comunicazione ufficiale sull’avvio dei lavori»

«Snam ha comunicato l’imminente avvio dei lavori per la realizzazione degli impianti necessari alla messa in funzione del rigassificatore». Ad annunciarlo è Francesco Ferrari, sindaco di Piombino. «È una notizia che non avremmo mai voluto apprendere ma che è logica conseguenza dell’autorizzazione concessa dalla Conferenza dei servizi presieduta dal commissario straordinario Eugenio Giani – ha aggiunto in una nota il primo cittadino – Ferma restando la presentazione del ricorso all’autorità giudiziaria al quale la task force del Comune sta lavorando, adesso è arrivato il momento di gestire la contropartita che Snam, per legge, deve alla città per compensare i lavori». La realizzazione del rigassificatore di Piombino è una questione politica che va avanti da diversi mesi. Il governo Draghi e il presidente di regione Giani volevano rendere operativo l’impianto al largo della città toscana già nella primavera del 2023, ma si sono scontrati con la resistenza del sindaco Ferrari – in quota Fratelli d’Italia – e degli abitanti. Da semplice questione locale, le proteste contro il rigassificatore si sono trasformate in un caso politico nazionale. Partito Democratico, Terzo Polo e la coalizione di centrodestra si sono dichiarati favorevoli al progetto. L’Alleanza Verdi-Sinistra e il Movimento 5 Stelle si sono invece opposti, chiedendo al governo di non investire in nuovi progetti fossili e di accelerare invece sulle fonti rinnovabili.

