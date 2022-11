Midterm 2022, testa a testa in molti Stati. De Santis riconfermato in Florida. Moore primo governatore afroamericano del Maryland

In corso lo spoglio dei voti per il rinnovo del Congresso Usa. Il presidente Joe Biden rischia di perdere la maggioranza

Martedì 8 novembre i cittadini Usa hanno espresso il loro voto nelle elezioni di Midterm. A essere rinnovato, a metà del mandato presidenziale di Joe Biden, è il Congresso di Washington: Democratici e Repubblicani si contendono il rinnovo di tutti i 435 seggi della Camera e di poco più di un terzo di quelli del Senato (35 su 100). I Democratici rischiano, secondo le previsioni della vigilia, di perdere la maggioranza al Congresso: se così fosse Joe Biden si troverebbe nella condizione di lame duck (“anatra zoppa”) per i prossimi due anni alla Casa Bianca. Ancor prima della chiusura dei seggi, un suo consigliere ha fatto sapere tuttavia che il risultato del voto non influirà sulla scelta di Biden se ricandidarsi nel 2024. Con queste elezioni si scelgono anche 36 su 50 governatori. Si decidono 27 segretari di stato e migliaia di parlamentari statali e funzionari locali. In cinque Stati agli elettori viene richiesto di esprimersi anche sul diritto all’aborto. Ecco le prime proiezioni di voto, secondo i principali media americani.

South Carolina

Secondo l’Associated Press e Cnn, Tim Scott, l’unico Repubblicano nero al Congresso, conferma il suo seggio in South Carolina contro la Democratica Krystle Matthews.

Pennsylvania

Testa a testa al Senato fra il democratico John Fetterman e il repubblicano Mehmet Oz. Stando alle proiezioni, “Too close to call” anche per la corsa a governatore dello Stato fra il liberal Josh Shapiro e il candidato di Donald Trump Douglas Mastriano.

Ohio

Secondo la Cnn, il governatore uscente, il Repubblicano Mike Dewine, dovrebbe sconfiggere lo sfidante Democratico Nan Whaley.

Georgia

Sarebbe testa a testa tra i due candidati al senato il repubblicano trumpiano Herschel Walker e il democratico Raphael Warnock. Incerto anche il risultato della corsa a governatore che vede la sfida tra la democratica Stacey Abrams e il repubblicano Brain Kemp.

Vermont

Il candidato Democratico Peter Welch rimpiazzerebbe l’attuale senatore Repubblicano Patrick Leahy secondo AP e Fox News.

Indiana

Gli stessi media prevedono l’affermazione al Senato del Repubblicano Todd Young sullo sfidante Democratico Tom McDermott. Anche alla Camera, per AP, dovrebbe affermarsi il rappresentante Repubblicano, l’uscente Jim Banks.

Kentucky

Il senatore Repubblicano Rand Paul si confermerà in Kentucky, secondo Fox, contro lo sfidante Democratico Charles Booker. Vantaggio Repubblicano anche alla Camera dove, riporta AP, si prevede la riconferma del deputato uscente Harold Rogers.

Virginia

Il Repubblicano Morgan Griffith dovrebbe aggiudicarsi il seggio alla Camera, prevede AP.

Alabama

Successo repubblicano al femminile in Alabama. La Repubblicana Katie Britt dovrebbe vincere il seggio locale del Senato, prevede la Cnn, contro lo sfidante Democratico Will Boyd. Sarebbe la prima donna eletta in questo seggio nella storia. A guidare lo Stato dovrebbe continuare ad essere la governatrice Repubblicana Kay Ivey, ai danni della sfidante Yolanda Flowers.

Florida

Ron DeSantis, govenatore uscente e possibile candidato presidente degli Usa alle prossime primarie dei Repubblicani, dovrebbe riconfermarsi alla guida della Florida, battendo il lo sfidante Democratico Charlie Crist. Il Repubblicano Marco Rubio manterrà secondo le previsioni della Cnn il seggio locale al Senato, contro lo sfidante Democratico Val Demings.

Illinois

J.B. Pritzker, il miliardario Democratico governatore uscente, dovrebbe confermarsi alla guida dello Stato, ai danni dello sfidante Repubblicano Darren Bailey.

Maryland

Il Democratico Wes Moore dovrebbe battere lo sfidante Repubblicano Dan Cox per la guida dello Stato, diventando così il primo governatore afroamericano del Maryland e il terzo in assoluto negli Usa.

Massachusetts

La Democratica Maura Healey vincerà ampiamente sullo sfidante Repubblicano Geoff Diehl, divenendo così la prima governatrice apertamente lesbica negli Usa.

Oklahoma

Il Repubblicano James Lankford dovrebbe essere rieletto al Senato, prevede la Cnn, ai danni del Democratico Madison Horn. Ai Repubblicani dovrebbe andare anche l’altro seggio in palio nell’elezione suppletiva per il Senato, con Markwayne Mullin.

