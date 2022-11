L’Ucraina: morti e feriti in un attacco a Mykolaiv. Zelensky: «È la risposta dei russi ai nostri successi»

Sei persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su un edificio residenziale nella città di Mykolaiv in Ucraina. Lo scrive l’agenzia di stampa Reuters, che cita come fonte il sindaco della cittadina Oleksandr Senkevych. Le squadre di soccorso stanno scavando nel luogo dell’attacco per cercare sopravvissuti. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram scrive che i raid su Mykolaiv «sono la risposta cinica dello Stato terrorista ai nostri successi sul fronte. Un attacco a un edificio residenziale di 5 piani: distrutti dal quinto al primo piano. Sfortunatamente ci sono morti e feriti. Le operazioni di soccorso sono in corso. La Russia non rinuncia alle sue tattiche spregevoli. E noi non rinunceremo alla nostra lotta. Gli occupanti saranno ritenuti responsabili di ogni crimine contro l’Ucraina e gli ucraini».

