Forte esplosione nel centro di Istanbul. I media locali: «Colpite almeno 11 persone»

Forte esplosione nel centro di Istanbul nel primo pomeriggio di oggi, 13 novembre. I media locali, al momento, parlano di almeno 11 persone rimaste colpite dalla deflagrazione. Intanto, sul posto, sono arrivate le squadre di soccorso e decine di agenti di polizia. Ai civili è stato chiesto di abbandonare rapidamente la zona. È ancora ignota la dinamica dell’accaduto. Sempre secondo la stampa turca, è Istiklal Caddesi – o viale Istiklal – la strada dove è avvenuto lo scoppio: si tratta di una delle arterie più famose di Istanbul, meta prediletta ogni weekend da centinaia di migliaia di persone che la frequentano per fare shopping, sedersi al ristorante o fare un passeggiata. Ali Yerlikaya, governatore di Istanbul, ha pubblicato un tweet in cui identifica le 16.20 come orario della deflagrazione. Yerlikaya è stato il primo a parlare non solo di feriti, ma anche di morti. L’esplosione, avvenuta nel distretto di Beyoğlu, è stata così forte da essere avvertita anche nei distretti di Beşiktaş e Şişli. Secondo la Cnn Turk, gli inquirenti sono concentrati sull’eventualità che si tratti di un attacco terroristico. Tra le ipotesi vagliate, quella di un kamikaze confusosi tra i passanti o di un sacco contenente una bomba, abbandonato su viale Istiklal.

