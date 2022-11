Attentato a Istanbul, la solidarietà di Meloni: «Immagini terribili»

Il messaggio diffuso sui social sia in italiano sia in inglese

Mentre sembra ormai chiara la matrice terroristica dell’attentato di oggi, 13 novembre, a Istanbul, in una delle zone più affollate del centro cittadino, arriva la solidarietà delle autorità internazionali di tutto il mondo. Tra queste, quella della premier italiana Giorgia Meloni, che ha twittato un doppio messaggio, in italiano e in inglese: «Sono terribili le immagini di Istanbul, voglio esprimere le nostre più sentite condoglianze alla Turchia per l’attentato subito e la morte di cittadini innocenti».

