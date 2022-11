L’Italia ai Mondiali ci va con il basket, missione compiuta per gli azzurri di Pozzecco

Voleranno ai Mondiali in Giappone, Filippine e Indonesia del 2023 gli azzurri dell’Italbasket, grazie alla vittoria strappata a Tbilisi contro la Georgia 85-84. La qualificazione per la squadra di coach Pozzecco arriva prima delle gare di ritorno previste a febbraio 2023 contro l’Ucraina e la trasferta in Spagna che a questo punto sono ininfluenti. A Tbilisi finale ad altissima tensione con Pajola che sbaglia due liberi a 6″ dalla fine, mentre il georgiano Shengelia non riesce a imbucare il sorpasso. Gli arbitri infatti si sono avvalsi dell’instant replay per verificare un fallo sull’ala georgiana. Il contatto però sarebbe arrivato dopo la sirena, aprendo così le porte alla festa azzurra.

