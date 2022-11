«Lavrov ricoverato d’urgenza a Bali all’arrivo per il G20». Zakharova: «Immensa fake news»

«Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov è stato ricoverato in ospedale a Bali per un problema di cuore». Lo ha scritto questa mattina l’agenzia Associated Press, citando tre fonti dell’amministrazione indonesiana. A pochi minuti dalla notizia, però, è arrivata la smentita di Mosca. «Sergej ed io stiamo leggendo una notizia qui in Indonesia e non riusciamo a credere ai nostri occhi: abbiamo scoperto che lui è ricoverato in ospedale. Questo ovviamente è l’apice delle fake news», scrive Maria Zakharova, portavoce del ministro russo, sul suo canale Telegram. Lavrov è arrivato a Bali la scorsa notte e nei prossimi giorni farà le veci del presidente Vladimir Putin al vertice del G20. Dopo aver rassicurato sulle buone condizioni di salute di Lavrov, Zakharova ha anche postato un video in cui scherza con il ministro russo sulla notizia del suo presunto ricovero in ospedale. «Non è la prima volta che succedono scherzi di questo tipo – commenta Lavrov nel video – I giornalisti occidentali dovrebbero scrivere più spesso la verità».

Foto di copertina: EPA / SONNY TUMBELAKA | Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov al suo arrivo a Bali in occasione del G20 (13 novembre 2022)

