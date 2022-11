La maglia della Decima Mas di Montesano: la Rai sapeva tutto da una settimana. E ora cancella le prove

Non sarebbero stati pochi in viale Mazzini quelli che avevano già visto l’attore con la maglia incriminata ben prima che scoppiasse il caso domenica mattina

Dopo l’espulsione di Enrico Montesano emergono nuovi elementi che Open è in grado di mostrarvi, e che lasciano perplessi sulle responsabilità di chi doveva vigilare sulla trasmissione. Come è noto il comico romano indossava una maglietta con il simbolo della famigerata Decima Mas, la flottiglia che durante il periodo finale della Seconda Guerra mondiale operò tra le forze di Salò al servizio degli occupanti nazisti. Ma l’indumento era usato da Montesano durante le prove, quando insieme alla ballerina professionista Alessandra Tripoli studiava i passi per la performance di sabato sera. Quindi c’era qualcuno che lo ha filmato, giorni prima del programma, qualcun altro che ha visionato e montato il video, e poi qualcun altro ancora che lo ha preparato per la messa in onda. Nessuno si è accorto o ha ritenuto di dare l’allarme. Non solo, ma come vedete il video è stato postato su Raiplay il giorno della trasmissione, senza reazioni di sorta.

RAIPLAY | Il video pubblicato il 12 novembre su Raiplay delle prove di Ballando con le stelle con Enrico Montesano che indossa la maglia della Decima Mas

Tutti increduli, o colti alla sprovvista? Di certo no: c’è un altro particolare inedito che dimostra come Montesano usasse quella stessa maglietta la settimana precedente. Proprio sul profilo Instagram di Milly Carlucci (che non è curato direttamente dalla conduttrice di Ballando con le stelle) il 5 novembre fu postata una foto della Carlucci con Alessandra Tripoli, che l’aveva condivisa, e Enrico Montesano. L’attore già indossava la maglietta, col simbolo ben visibile sotto la giacca. Come il video di Raiplay, anche la foto è stata frettolosamente cancellata questa mattina dai due profili…

INSTAGRAM | Il post del 5 novembre con la foto di Enrico Montesano che indossa la maglia della Decima Mas assieme a Milly Carlucci e Alessandra Tripoli

Continua a leggere su Open

Leggi anche: