No! L’uomo in questo video non sta falsificando il voto negli Stati Uniti

Circola un video dove si sostiene che un uomo, seduto in un tavolo di un seggio americano, stia deliberatamente segnando con un voto le schede elettorali del Midterm. Insomma, secondo gli utenti che condividono la clip sarebbe la prova del presunto broglio elettorale americano, tutto in “diretta TV”. L’uomo era tranquillo, come raccontano gli utenti descrivendo la scena, ma c’è un motivo: senza il suo lavoro, e quello di un altro funzionario, le schede non potevano essere utilizzate dagli elettori.

Ecco uno dei post del 9 novembre 2022 dove viene condiviso il video con la teoria di complotto:

La teoria venne diffusa inizialmente da utenti in lingua inglese fin dall’otto novembre:

Nel corso del monitoraggio delle elezioni americane, Open Fact-checking aveva individuato una prima diffusione della teoria del complotto in lingua italiana attraverso l’account @giamakano (che dichiara nella bio di vivere e lavorare in Svizzera e Mosca). Ecco il testo del tweet e il fermo immagine pubblicato l’otto novembre 2022 alle ore 22:24 (fuso orario italiano):

La scena ripresa nel video e nello screenshot proviene da uno speciale della televisione americana FoxNews. In alto a sinistra leggiamo il luogo delle riprese: «Madison, WI» (Wisconsin).

A seguito della diffusione del video e delle immagini usate per alimentare la teoria del complotto, l’account ufficiale della città di Madison pubblica un tweet dove spiega in che cosa consisteva il lavoro di quell’impiegato:

In poche parole, ogni scheda elettorale deve essere firmata con le proprie iniziali da un funzionario affinché questa abbia valore e possa essere utilizzata dagli elettori. Un’altra firma viene messa poi da un secondo funzionario. Questa pratica è indicata nello Statuto del Wisconsin al punto 4 del capitolo 7.37:

(4) Balloting procedure. At polling places which utilize paper ballots or electronic voting systems in which ballots are distributed to electors, 2 inspectors shall be assigned to take charge of the official ballots. They shall write their initials on the back of each ballot and deliver to each elector as he or she enters the voting booth one ballot properly endorsed by each of them. Where paper ballots are used, the inspectors shall fold each ballot in the proper manner to be deposited before delivering it to the elector. If asked, inspectors may instruct any elector as to the proper manner of marking the ballot, but they may not give advice, suggestions, express any preferences or make any requests as to the person for whom, the question on which or the ballot on which the elector shall vote.