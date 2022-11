Austria, gli ambientalisti colpiscono ancora: imbrattato il dipinto «Morte e vita di Klimt» – Il video

Tornano a colpire gli attivisti di Ultima Generazione. A essere imbrattato questa volta è Morte e vita, il dipinto di Gustav Klimt esposto al Leopold Museum di Vienna, in Austria. Due ambientalisti hanno lanciato un barattolo di liquido nero e oleoso contro l’opera, coperta da un vetro protettivo. La sicurezza del museo è subito intervenuta per fermare i due attivisti. «Ogni nuova trivellazione per estrarre petrolio o gas è una sentenza di morte per l’umanità», ha scritto su Twitter la sezione austriaca di Ultima Generazione rivendicando la paternità della protesta. «Abbiamo bisogno di misure immediate contro la crisi climatica. Cosa stiamo aspettando?», hanno aggiunto gli attivisti.

Foto di copertina: TWITTER / LETZTE GENERATION ÖSTERREICH

Continua a leggere su Open

Leggi anche: