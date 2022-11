Polonia, il cratere dell’esplosione al confine con l’Ucraina – Il video

Nel villaggio polacco di Przewodów, a dieci chilometri dal confine con l’Ucraina, due persone sono morte in seguito a due esplosioni che hanno colpito l’area circostante un sito di essiccazione di cereali. Ad aver causato l’incidente potrebbe essere stato un missile russo o dell’antiaerea in dotazione dall’Ucraina. Le truppe di Kiev infatti hanno dovuto affrontare per tutta la giornata un esteso bombardamento da parte della Russia su tutto il territorio. Nelle immagini del video qui in alto si vede un mezzo agricolo coinvolto nell’esplosione, e un grande cratere che si apre poco distante. Il governo polacco, appresa la notizia dell’incidente, ha convocato una riunione d’emergenza dell’esecutivo, mentre gli alleati Nato hanno espresso la loro vicinanza al primo ministro Mateusz Morawiecki e alla popolazione polacca.

