Missili caduti in Polonia, il Pentagono: «Pronti a difendere ogni centimetro del territorio Nato». Riunione d’emergenza del governo polacco

Un missile sarebbe caduto su Przewodów, un villaggio polacco al confine con l’Ucraina, uccidendo due persone. Non è ancora chiaro se l’incidente sia stato causato da un missile russo o da uno della contraerea ucraina. I vigili del fuoco locali hanno confermato che ci sono state due vittime in seguito a due esplosioni che hanno colpito un sito dove si essiccano i cereali. Il primo ministro della Polonia Mateusz Morawiecki ha convocato d’urgenza nel pomeriggio il comitato per la Sicurezza nazionale e gli affari della difesa, come ha confermato in un tweet Piotr Müller, segretario di Stato e portavoce del governo. E in serata è previsto un vertice governativo d’emergenza. La notizie arrivano dopo il massiccio bombardamento dell’Ucraina da parte della Russia, che ha lanciato circa 100 missili contro Kiev e altre città ucraine, sia contro complessi residenziali sia contro le infrastrutture del Paese. Dal pomeriggio sui media polacchi si sono rincorse numerose voci sulla possibilità che durante i bombardamenti alcuni missili russi abbiano colpito il territorio della Polonia – che è membro della Nato dal 1999 – provocando appunto due vittime. A confermare quella che al momento è un’ipotesi l’Associated Press, che ha citato un alto funzionario dell’intelligence statunitense. Anche il ministro della Difesa della Lettonia Artis Pabriks ha espresso la sua solidarietà al popolo polacco per le vittime del bombardamento, e il premier ungherese Orban ha convocato una riunione d’emergenza del Consiglio di difesa.

Dagli Stati Uniti, il portavoce del Pentagono Pat Ryder ha espresso con fermezza la posizione degli alleati: «Il nostro impegno verso l’articolo 5 della Nato è chiarissimo: difenderemo ogni centimetro di territorio della Nato», ma ha aggiunto che non non ci sono conferme circa la responsabilità russa: «Siamo in contatto con la Polonia e con altri alleati e partner per capire quali sono le informazioni a loro disposizione», ha aggiunto.

