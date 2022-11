Ucraina, i russi tornano a bombardare Kiev. «Esplosioni anche su Leopoli, Kharkiv, Chernihiv e Mikolaiv» – Il video

Le sirene antiaeree sono tornate a suonare in tutte le regioni dell’Ucraina. Secondo il consigliere del ministero della Difesa ucraino Yuriy Sak, sarebbero circa 70 i missili lanciati dalla Russia sul territorio ucraino e che hanno colpito diverse città. Tra queste, anche Kiev, con il sindaco Vitali Klitschko che ha denunciato su Telegram il danneggiamento di due edifici residenziali da parte di missili russi. Il primo cittadino ha confermato la presenza delle prime vittime, mentre oltre metà dei cittadini della capitale si trova ora senza elettricità per un black out di emergenza. Secondo la ricostruzione del Kyiv Independent, le esplosioni sarebbero avvenute intorno alle 14 (ora italiana) e avrebbero coinvolto il quartiere di Pechersk. Kyrylo Tymoshenko, vice capo dell’ufficio del presidente Volodymyr Zelensky, ha condiviso su Telegram un video che mostra i due edifici colpiti. «I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto diversi missili sopra Kiev. Medici e soccorritori sono sul posto», ha precisato il sindaco di Kiev. Altri attacchi missilistici russi hanno coinvolto, oltre alla capitale, anche le regioni di Chernihiv e Mykolaiv, dove i governatori hanno invitato i cittadini a nascondersi nei rifugi sotterranei. Secondo le autorità locali ucraine, sono state segnalate diverse esplosioni anche nelle regioni di Kharkiv e Leopoli. Dura la risposta di Andriy Yermak, capo dell’ufficio del presidente ucraino, alla nuova ondata di attacchi russi. «La Russia risponde al potente discorso di Zelensky al G20 con un nuovo attacco missilistico – commenta Yermak su Twitter -. Qualcuno pensa seriamente che il Cremlino voglia davvero la pace? Vuole obbedienza. Ma alla fine i terroristi perdono sempre». In seguito ai raid aerei, diverse regioni ucraine hanno subìto interruzioni alle reti elettriche. Il governatore di Leopoli Maksym Kozytskyi ha detto su Telegram che sono state colpite «infrastrutture energetiche critiche», con interruzione dell’elettricità e del segnale per la telefonia mobile.

Foto di copertina: EPA / SERGEY KOZLOV | Un edificio danneggiato dai bombardamenti russi a Kharkiv, in Ucraina (14 novembre 2022)

