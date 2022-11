Trump annuncia la sua ricandidatura alla Casa Bianca. La risposta di Biden: «Ha fatto fallire l’America» – I video

Donald Trump si ricandida per la terza volta come presidente degli Stati Uniti «per rendere di nuovo grande e gloriosa l’America». Lo ha annunciato dalla sua residenza di Mar-a-Lago in Florida. Il tycoon ha parlato da un palco con bandiere Usa: «Il ritorno dell’America comincia oggi». Ed è andato all’attacco di Joe Biden: «Con lui il paese va verso declino e umiliazione». Trump ha parlato del missile in Polonia: «Oggi un missile è stato mandato probabilmente dalla Russia, ottanta chilometri dentro il confine della Polonia. La gente è impazzita e arrabbiata e noi abbiamo un presidente che si addormenta ai vertici internazionali e viene deriso. Ci sta portando sull’orlo della guerra nucleare». E poi: «Questa non sarà la mia campagna, questa sarà la vostra campagna. Vi assicuro che Biden non avrà mai altri 4 anni. Ristabiliremo il tessuto della nostra nazione».

La replica di Biden è arrivata attraverso il suo account Twitter. Il presidente in carica ha pubblicato un video che raccoglie le dichiarazioni di Trump accusandolo di aver tradito l’America. Subito dopo l’annuncio di Donald, la figlia Ivanka ha fatto sapere che non sarà coinvolta nella nuova candidatura. Poco prima il Guardian aveva scritto che i media di Rupert Murdoch non hanno intenzione di sostenere la candidatura.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: