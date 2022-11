Manovra, trattativa governo-partiti: spuntano i bonus per figli gemelli, decoder e tv

Cento euro in più nell’assegno unico per i figli, rifinanziamento del bonus tv e decoder e stop allo scudo fiscale. A Palazzo Chigi i capigruppo della maggioranza stanno definendo i contenuti della manovra 2023, la prima del governo Meloni, in vista del Consiglio dei ministri di lunedì 21 novembre. Tra le ipotesi c’è anche l’aumento dei fondi per i centri antiviolenza e quelli estivi e 3 milioni di euro per aiutare i minori a conoscere il web. Confermate le misure per la tregua fiscale.

Stop allo scudo fiscale

La voluntary disclosure non si farà. O almeno non ora e non come era stata pensata. È questa una delle principali novità che filtra dalle indiscrezioni di Palazzo. Tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia è in corso un confronto ma nella legge di bilancio non dovrebbe esserci lo scudo fiscale per il rientro dei capitali dall’estero. La maggioranza, secondo quanto riportato dall’Ansa, in un secondo momento avvierà una riflessione per studiare altre misure per far emergere i capitali non dichiarati. Dovrebbero essere confermati i provvedimenti relativi alla cosiddetta tregua fiscale, con il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali. Confermato anche il taglio di due punti del cuneo fiscale, per un costo di circa 3.5 miliardi di euro.

L’assegno unico

Tra le misure proposte dal ministro della Famiglia Eugenia Roccella, ci sarebbe l’aumento dell’assegno unico universale – che passerebbe così da 100 a 200 euro – per i nuclei familiari con quattro o più figli e 100 euro in più per i nuclei familiari con figli gemelli, fino al compimento del terzo anno di età. La maggiorazione avverrebbe a decorrere dal 2023. Il ministero avrebbe anche proposto un fondo di 68 milioni di euro dedicato ai centri estivi a favore dei ragazzi, e l’incremento della dotazione del Fondo per le misure anti-tratta (2 milioni in più per il 2023 e 7 milioni in più per il 2024). In manovra potrebbe entrare anche, attraverso la riassegnazione di risorse non spese, la certificazione della parità di genere e il rifinanziamento di Centri anti-violenza e case rifugio con 10 milioni in più.

Bonus tv e decoder

Il ministero delle Imprese e del made in Italy ha proposto di prorogare per un altro anno il bonus tv e decoder, che prevede uno stanziamento di 100 milioni di euro. Il rifinanziamento è per i due contributi già esistenti: per l’acquisto di tv, previa rottamazione di un apparecchio non conforme, con l’erogazione di un solo contributo per nucleo familiare, pari al 20 per cento della spesa nel limite di 100 euro, e per l’acquisto di apparecchi televisivi senza rottamazione o di decoder – con un contributo per i nuclei familiari con Isee fino a 20mila euro – pari a 30 euro o il prezzo di vendita se inferiore. Il dicastero di Adolfo Urso avrebbe proposto anche 3 milioni da destinare a un fondo per l’educazione al web dei minori, e 1 milione di euro per rafforzare gli aiuti ai piccoli birrifici che producono birra artigianale.

