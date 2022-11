Qatar 2022, ecco come vedere i Mondiali in Tv (o in streaming)

Domenica 20 novembre iniziano i tanto attesi (e discussi) Mondiali del 2022 in Qatar che si apriranno con la partita inaugurale tra Ecuador e i padroni di casa e si chiuderà domenica 18 dicembre con la finale dell’evento. Si giocheranno quattro partite al giorno alle 11, alle 14, alle 17 e alle 20 (ora italiana). La fase a gironi, composta da 48 partite, durerà fino al 2 dicembre. Dal 3 si darà il via agli ottavi di finale che termineranno il 6. I quarti di finale saranno due giorni: il 9 e il 10. Le semifinali sono il 13 e il 14. Mentre le finali cadranno il 17 e il 18, quest’ultimo è anche il giorno della Festa nazionale del Qatar. La Rai ha comprato i diritti televisivi del Mondiale di calcio, pertanto sarà la televisione pubblica a trasmettere tutte le partite in diretta su Rai 1, Rai 2 o Rai Sport. Per vederle in streaming basta accedere su Rai Play o Rainews.it. Tutto gratis: elemento positivo per i telespettatori, meno per la Rai che aveva deciso di acquistare i diritti pensando che l’Italia si sarebbe qualificata.

Le partite della fase a gironi

Domenica 20 novembre

Qatar – Ecuador (Gruppo A) – Ore 17.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

Lunedì 21 novembre

Inghilterra-Iran (Gruppo B) – Ore 14.00 su Rai 2 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo B) – Ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Senegal – Olanda (Gruppo A) – Ore 17.00 su Rai 2 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo A) – Ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Stati Uniti – Galles (Gruppo B) – Ore 20.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

Martedì 22 novembre

Argentina – Arabia Saudita (Gruppo C) – Ore 11.00 su Rai 2 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo C) – Ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Danimarca – Tunisia (Gruppo D) – Ore 14.00 su Rai 2 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo D) – Ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Messico – Polonia (Gruppo C) – Ore 17.00 su Rai 2 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo C) – Ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Francia – Australia (Gruppo D) – Ore 20.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

Mercoledì 23 novembre

Marocco – Croazia (Gruppo F) – Ore 11.00 su Rai 2 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo F) – Ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Germania – Giappone (Gruppo E) – Ore 14.00 Rai 2 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo E) – Ore (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Spagna – Costa Rica (Gruppo E) – Ore 17.00 Rai 2 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo E) – Ore (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Belgio – Canada (Gruppo F) – Ore 20.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

Giovedì 24 novembre

Svizzera-Camerun (Gruppo G) – Ore 11.00 su Rai 2 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo G) – Ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Uruguay-Corea del Sud (Gruppo H) – Ore 14.00 su Rai 2 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo H) – Ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Portogallo-Ghana (Gruppo H) – Ore 17.00 su Rai 2 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo H) – Ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Brasile-Serbia (Gruppo G) – Ore 20.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

Venerdì 25 novembre

Galles-Iran (Gruppo B) – Ore 11.00 su Rai 2 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo B) – Ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Qatar-Senegal (Gruppo A) – Ore 14.00 su Rai 2 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo A) – Ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Olanda-Ecuador (Gruppo A) – Ore 11.00 su Rai 2 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo A) – Ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Inghilterra-Stati Uniti (Gruppo B) – Ore 20.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

Sabato 26 novembre

Tunisia-Australia (Gruppo D) – ore 11.00 su Rai 2 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo D) – ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Polonia-Arabia Saudita (Gruppo C) – ore 14.00 su Rai 2 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo C) – ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Francia-Danimarca (Gruppo D) – ore 17.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo D) – ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Argentina-Messico (Gruppo C) – ore 20.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

Domenica 27 novembre

Giappone-Costa Rica (Gruppo E) – Ore 11.00 su Rai 2 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo E) – Ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Belgio-Marocco (Gruppo F) – Ore 14.00 su Rai 1 ( in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo F) – Ore su in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Croazia-Canada (Gruppo F) – Ore 17.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo F) – Ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Spagna-Germania (Gruppo E) – Ore 20.00 su Rai 1(in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

Lunedì 28 novembre

Camerun-Serbia (Gruppo G) – Ore 11.00 su Rai 2 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo G) – Ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Corea del Sud-Ghana (Gruppo H) – Ore 14.00 su Rai 2 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo H) – Ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Brasile-Svizzera (Gruppo G) – Ore 17.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo G) – Ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Portogallo-Uruguay (Gruppo H) – Ore 20.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

Martedì 29 novembre

Ecuador-Senegal (Gruppo A) – Ore 16.00 su Rai Sport (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo A) – Ore su Rai Sport (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Olanda-Qatar (Gruppo A) – Ore 16.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo A) – Ore su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Galles-Inghilterra (Gruppo B) – Ore 20.00 su Rai Sport (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo B) – Ore su Rai Sport (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Iran-Stati Uniti (Gruppo B) – Ore 20.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

Mercoledì 30 novembre

Australia-Danimarca (Gruppo D) – ore 16.00 su Rai Sport (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo D) – ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Tunisia-Francia (Gruppo D) – ore 16.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo D) – ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Polonia-Argentina (Gruppo C) – ore 20.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo C) – ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Arabia Saudita-Messico (Gruppo C) -ore 20.00 su Rai Sport (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

Giovedì 1 dicembre

Croazia-Belgio (Gruppo F) – Ore 16.00 su Rai Sport (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo F) – Ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Canada-Marocco (Gruppo F) – Ore 16.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo F) – Ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Giappone-Spagna (Gruppo E) – Ore 20.00 su Rai Sport (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo E) – Ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Costa Rica-Germania (Gruppo E) – Ore 20.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

Venerdì 2 dicembre

Ghana-Uruguay (Gruppo H) – Ore 16.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo H) – Ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Corea del Sud-Portogallo (Gruppo H) Ore 16.00 su Rai Sport (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo H) Ore su Rai Sport (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Serbia-Svizzera (Gruppo G) – Ore 20.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

(Gruppo G) – Ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Camerun-Brasile (Gruppo G) – Ore 20.00 su Rai Sport (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

Ottavi di finale

Sabato 3 dicembre

Ottavo di finale 1 : Prima Gruppo A vs Seconda Gruppo B – Ore 16.00 su Rai 1 ( (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

: Prima Gruppo A vs Seconda Gruppo B – Ore su ( (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Ottavo di finale 2: Prima Gruppo C vs Seconda Gruppo D – Ore 20.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

Domenica 4 dicembre

Ottavo di finale 3 : Prima Gruppo D vs Seconda Gruppo C – Ore 16.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

: Prima Gruppo D vs Seconda Gruppo C – Ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Ottavo di finale 4: Prima Gruppo B vs Seconda Gruppo A – Ore 20.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

Lunedì 5 dicembre

Ottavo di finale 5: Prima Gruppo E vs Seconda Gruppo F – Ore 16.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

Prima Gruppo E vs Seconda Gruppo F – Ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Ottavo di finale 6: Prima Gruppo G vs Seconda Gruppo H – Ore 20.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

Martedì 6 dicembre

Ottavo di finale 7 : Prima Gruppo F vs Seconda Gruppo E – Ore 16.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

: Prima Gruppo F vs Seconda Gruppo E – Ore su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Ottavo di finale 8: Prima Gruppo H vs Seconda Gruppo G – Ore 20.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

Mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre: riposo

Quarti di finale

Venerdì 9 dicembre

Quarto di finale 1 : Vincente Partita 5 vs Vincente partita 6 – Ore 16.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

: Vincente Partita 5 vs Vincente partita 6 – Ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Quarto di finale 2: Vincente Partita 1 vs Vincente partita 2 – Ore 20.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

Sabato 10 dicembre

Quarto di finale 3 : Vincente Partita 7 vs Vincente Partita 8 – Ore 16.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

: Vincente Partita 7 vs Vincente Partita 8 – Ore su (in streaming su Rainews.it e RaiPlay) Quarto di finale 4: Vincente Partita 3 vs Vincente Partita 4 – Ore 20.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

Domenica 11 e lunedì 12: riposo

Semifinali

Martedì 13 dicembre

Vincitrice quarto di vinale 1 vs Vincitrice quarto di finale 2 – Ore 20.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

Mercoledì 14 dicembre

Vincitrice quarto di finale 3 vs Vincitrice quarto di finale 4 – Ore 20.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

Giovedì 15 e venerdì 16 dicembre: riposo

Finali

Sabato 17 dicembre

Finale per il terzo e quarto posto – Ore 16.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

Domenica 18 dicembre

Finale per il primo e secondo posto – Ore 16.00 su Rai 1 (in streaming su Rainews.it e RaiPlay)

