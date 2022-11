Gallarate, investito bimbo di due anni: sbalzato dal passeggino è in gravi condizioni

Investito da un’auto a Gallarate mentre attraversa la strada con la mamma, un bambino di due anni è rimasto gravemente ferito. Dalle prime ricostruzioni la donna stava spingendo il passeggino con a bordo il piccolo, quando un’auto lo ha travolto, mentre lei è rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i medici rianimatori con l’elisoccorso che ha trasportato d’urgenza il bambino all’ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo. Sulla dinamica dell’incidente indaga la Polizia Locale: secondo le prime ipotesi una Fiat Panda guidata da una donna avrebbe travolto il passeggino dove si trovava il bimbo, facendolo cadere a terra. Il piccolo sarebbe caduto sull’asfalto riportando un serio trauma cranico. La conducente è stata sottoposta all’alcol test. Né il padre né la madre del bambino hanno visto arrivare la Fiat Panda che ha centrato in pieno il loro piccolo mentre attraversavano la strada. La donna alla guida, in uscita da una rotonda, invece non si sarebbe accorta della presenza della famiglia sulla carreggiata.

