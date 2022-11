Alessandria, donna di 53 anni uccisa a coltellate: arrestato il figlio

Una donna di 53 anni è stata uccisa a Gabiano, un piccolo comune in provincia di Alessandria. Il principale sospettato per l’omicidio, avvenuto la scorsa notte, sarebbe il figlio 25enne. Il giovane è stato arrestato questa mattina dai carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe trafitto la madre con un coltello nel corso di un litigio. Il Corriere della Sera riporta che, al momento dell’arresto, il giovane non avrebbe opposto resistenza.

