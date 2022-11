Milano, duplice incendio in una scuola superiore: evacuato l’intero edificio

Fiamme in una scuola a Milano. All’interno dell’Itis Galileo Galilei di via Paravia 31, in zona San Siro, sono divampati due incendi nella mattinata di giovedì novembre. Le fiamme sono divampate al terzo piano e in quello interrato della struttura, che in tutto si compone di cinque piani. Secondo quanto appreso, il rogo sarebbe partito dal corto circuito di un quadro elettrico. Il tutto è stato spento dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, arrivati alla scuola con quattro mezzi. Attualmente, non risultano né feriti né intossicati. Tutto l’edificio è stato evacuato nell’immediato con docenti, studenti e personale scolastico costretti a uscire dalle mura dell’edificio. Solo una studentessa ha avuto una lieve distorsione alla caviglia a causa di una caduta durante l’evacuazione. Sul posto è arrivato anche il personale di soccorso del 118 in via preventiva.

