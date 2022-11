Così il cardinale Becciu ha registrato di nascosto Papa Francesco al telefono

Il cardinale Angelo Becciu ha registrato di nascosto Papa Francesco durante una telefonata tra i due. Cinque minuti e 37 secondi di conversazione con la voce dei due il 24 luglio 2021 riportati in un’informativa della Guardia di Finanza di Oristano. E rivelati dall’AdnKronos, che fa sapere che la registrazione risale alle 14,25 di quel giorno e proviene da un dispositivo geolocalizzato in piazza del Sant’Uffizio. La Gdf ha rintracciato la registrazione nell’ambito di un’inchiesta della procura di Sassari sulla Caritas di Ozieri. L’ha trovata su due telefoni e un tablet che appartengono a un’indagata. Ovvero Maria Luisa Zambrano, amica di famiglia dei Becciu. Che era presente al momento del colloquio del cardinale con Bergoglio insieme a una quarta persona non identificata.

Il riscatto della suora in Mali

Il colloquio si svolge tre giorni prima dell’inizio del processo in Vaticano nei confronti di Becciu. È accusato di abuso d’ufficio, peculato e subornazione di testimone. Avrebbe cioè promesso vantaggi in cambio di una falsa testimonianza. I due parlano della presunta operazione di liberazione di una suora colombiana rapita dai jihadisti in Mali. Della vicenda si stava occupando Cecilia Marogna. Ovvero la 39enne manager cagliaritana definita come “La Dama” del cardinale. Marogna è stata arrestata nell’ottobre 2020 per alcuni accrediti (per un totale di circa 500 mila euro) arrivati sul conto della sua società e giustificati dietro l’etichetta “Operazioni segrete umanitarie in Asia e Africa”. Denaro che, quasi per la metà dell’ammontare, risultava invece essere stato speso nell’acquisto di borse di marchi di alta moda, pezzi di arredamento costosi e altri beni di lusso.

Nella telefonata Becciu dice al Papa: «… i due punti sono questi cioè, mi ha dato o no l’autorizzazione ad avviare le operazioni per liberare la suora? Eh, io mi pare glielo chiesi guardi dovrei andare a Londra eeeh eeeh emmm …contattare questa agenzia che si darebbe da fare, poi le dissi ..ehhh che le spese che ci volevano erano 350 mila euro per le spese di questa agenzia, questi che si dovevano muovere e poi per il riscatto avevamo fissato 500 mila, dicevamo non di più perché mi sembrava immorale dare più soldi alla…aaa… che andavano nelle tasche dei terroristi ….ecco io mi pare che l’avevo informato su tutto questo… si ricorda?». Il cardinale però non fa mai riferimento esplicito alla Marogna, nonostante già conoscesse nel dettaglio le contestazioni mosse dal Promotore di Giustizia nella citazione a giudizio notificatagli tre settimane prima.

Piange il telefono

Becciu vuole che Papa Francesco lo copra. Ovvero dica di essere a conoscenza del fatto che quell’accredito da 500 mila euro dovesse andare all’agenzia di Marogna per il pagamento del riscatto. Il pontefice gli chiede di mandargli tutto per scritto: «Su questo perché non mi dà uno scritto perché io devo consultare prima di scrivere, no? Mi invia uno scritto, si narra tutto questo e facendo un’altra relazione, eh?». Il Papa sembra comunque perplesso – stava uscendo da una convalescenza – e a un certo punto Becciu si lamenta con lui: «Lei mi ha già condannato, è inutile che si faccia il processo». Intanto il Tribunale di Sassari ha trasmesso in Vaticano i risultati degli accertamenti condotti sulla Cooperativa Spes di Ozieri, guidata dal fratello di Becciu, Antonino.

Il cardinale e i suoi avvocati Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo hanno detto di non sapere nulla dell’accusa di associazione a delinquere: «Non risultano alla difesa ulteriori accuse, nei confronti del Cardinale Becciu, diverse da quelle attualmente in dibattimento davanti al Tribunale vaticano, rispetto alle quali, con forza e fermezza, egli rivendica la propria innocenza, confidando profondamente nel Giudice terzo», hanno affermato in una nota. «Il cardinale sarà in ogni caso pronto a chiarire, con la forza della verità e con il consueto rispetto delle Istituzioni, ogni eventuale ulteriore contestazione», hanno aggiunto.

La storia delle bolle di consegna falsificate

Durante l’udienza si è parlato anche dei documenti di trasporto del pane della Coop Spes alle parrocchie. 928 bolle di consegna che sarebbero servite a giustificare le somme erogate dalla diocesi alla cooperativa. Il procuratore generale Alessandro Diddi ha parlato di una falsificazione delle bolle di consegna di 18 mila chilogrammi di pane. Secondo la ricostruzione della Gdf sarebbero state realizzate poche settimane prima del processo. Anche se le consegne risalgono al 2018. Le Fiamme Gialle «sono andate parrocchia per parrocchia a cercare i destinatari del pane e nessuno ha riconosciuto la propria firma sui documenti di trasporto».

