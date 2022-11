L’allarme via Pec dell’ex sindaco di Casamicciola qualche giorno prima della frana: «Alvei ostruiti, sgomberate le case»

Peppino Conte aveva avvertito Regione, Città Metropolitana e prefettura: non c’è un piano per il dissesto

Il 22 novembre scorso l’ex sindaco di Casamicciola Peppino Conte ha scritto una Pec a Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli e commissario prefettizio per gli alvei ostruiti della zona del vallone della Rita. Chiedendo lo stato di grave crisi per la calamità naturale imminente. Un mese prima Conte, funzionario della Regione Campania, segnalava invece l’assenza di un piano per il dissesto idrogeologico nel progetto di ricostruzione post-sisma. E «i mancati interventi di mitigazione per il pericolo di ostruzioni degli imbocchi dei tratti tombati mediante opere trasversali di trattenuta del materiale di trasporto solido sugli alvei Senigallia, Negroponte, Fasaniello, Pozzillo, La Rita, Cava del Monaco». «Interventi – spiega oggi all’edizione napoletana di Repubblica – già finanziati nel 2010, dopo la morte della piccola Anna De Felice, con un totale di quasi 5 milioni di euro. Ma mai realizzati». Nella Pec del 22 novembre Conte aveva chiesto anche lo sgombero delle case a rischio dopo l’annuncio di allerta meteo arancione.

