Ischia, i volontari liberano dal fango le case di Casamicciola – Il video

Via Celario e via Pio Monte della Misericordia sono le due zone più colpite dalla frana di sabato

In questo video si vedono i volontari che liberano gli accessi delle case dal fango a Casamicciola. L’agenzia di stampa Ansa fa sapere che nella cittadina la sede stradale è stata in gran parte ripulita e il fango è stato riposto dai bobcat ai margini delle strade. Successivamente dovrà essere raccolto ed eliminato. Via Celario e via Pio Monte della Misericordia sono le due zone più colpite dalla frana di sabato. Al più presto dovranno essere rimosse anche le automobili che sono state completamente accartocciate dalla furia dell’acqua e del fango.

