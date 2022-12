Atene, azione ostile contro la prima consigliera dell’ambasciata italiana. È la sorella di Elly Schlein

Durante la notte ad Atene ignoti hanno incendiato l’automobile di Susanna Schlein, Prima Consigliera dell’Ambasciata italiana in Grecia. Svegliata da alcuni botti in rapida successione, Schlein si è accorta del tentativo di appiccare il fuoco a una seconda auto vicina alla quale è stata rinvenuta una molotov con la miccia semi-consumata. La polizia sta effettuando i necessari rilievi scientifici ed investigativi. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso solidarietà alla consigliera: «Attentato contro il Primo Consigliere dell’Ambasciata d’Italia in Grecia. Ho telefonato a Susanna Schlein per esprimerle la mia solidarietà. Oggi sarò ad Atene per incontrare il Primo Ministro kmitsotakis. Visiterò l’Ambasciata d’Italia». Anche la premier Giorgia Meloni lo ha fatto: «Esprimo la vicinanza mia personale e del Governo italiano al Primo Consigliere dell’Ambasciata d’Italia ad Atene, Susanna Schlein, e la profonda preoccupazione per l’attentato che l’ha colpita, di probabile matrice anarchica. Seguo la vicenda con la massima attenzione». Susanna Schlein è la sorella di Elly Schlein, deputata del Partito Democratico.

