Spagna, l’uomo che supera la barriera di Melilla con il parapendio – Il video

Un uomo è riuscito a entrare in territorio spagnolo superando la barriera collocata alla frontiera tra il Marocco e l’enclave di Melilla in parapendio. Lo riportano i media iberici. Un video pubblicato tra gli altri anche da El Pais mostra l’atterraggio del presunto migrante, avvenuto nel pomeriggio di ieri. Una volta a terra, l’uomo si è sfilato dal parapendio ed è fuggito. Secondo i media spagnoli si tratta del primo episodio di questo tipo di cui si abbia memoria in questa frontiera.

