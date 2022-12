Incidente frontale a Nizza Monferrato, morto un bimbo di un anno

Un bambino di un anno è morto a seguito di un incidente frontale tra due auto avvenuto ieri sera, sabato 3 dicembre, sulla strada provinciale 28 tra i comuni di Nizza Monferrato e Bruno, in provincia di Asti. Sul posto sono subito intervenuti polizia, operatori del 118 e i vigili del fuoco di Asti, per estrarre le persone ferite dai mezzi. Il piccolo è stato trasportato all’ospedale di Alessandria in codice rosso, ma non c’è stato nulla da fare. Anche i suoi genitori sono rimasti feriti. La madre è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale alessandrino in codice rosso, mentre il padre del piccolo ha riportato lesioni più lievi. Anche uno dei tre passeggeri che viaggiava sull’altra auto coinvolta nell’incidente è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non risultano essere critiche. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato favorito dalla scarsa visibilità e dall’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.

