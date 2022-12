Impresa del Marocco in Qatar, battuta la Spagna ai rigori: prima volta ai quarti dei Mondiali

Il Marocco vola ai quarti di finale dei Mondiali in Qatar, dopo aver battuto la Spagna ai rigori. Dopo i tempi regolamentari e i supplementari finiti sullo 0-0, i nordafricani hanno sconfitto gli spagnoli 3-0 dal dischetto. Ai quarti l’avversaria sarà la vincente tra Portogallo e Svizzera. Sugli scudi il portiere marocchino Bounou, che già nella ripresa aveva spento le speranze di Dani Olmo. Nel supplementare poi il barese Cheddira non riesce a concretizzare due occasioni utili, fino all’ultimo assalto spagnolo di Sarabia che non va a segno. Ai rigori segna Sabiri, Sarabia prende il palo, Ziyech firma il 2-0, Soler si fa parare, così come Benoun e Busquets. Arriverà quindi il giocatore del Psg Hakimi a chiudere sul 3-0.

