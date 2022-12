Qatar 2022, Samuel Eto’o prende a calci un videomaker dopo Brasile-Corea – Il video

L’ex attaccante dell’Inter Samuel Eto’o ha aggredito un videomaker che lo stava riprendendo con una piccola telecamera dopo aver assistito alla partita tra Brasile e Corea del Sud valida per gli ottavi di finale. Il video pubblicato su La Opinin mostra l’attuale presidente della Federazione del Camerun e ambasciatore di Qatar 2022 – avvicinato da alcuni tifosi ai quali si è concesso per scattare delle foto e firmare autografi – prendere a calci uno youtuber che ha iniziato a incalzare l’ex campione africano con delle domande. A quel punto sono intervenuti altri presenti per placare la sua ira, prima che il videomaker potesse rialzarsi da terra e allontanarsi dallo stadio 974 in Qatar. Come scrive il quotidiano spagnolo, quando a Eto’o è stato chiesto cosa fosse successo, l’ex attaccante 41enne non ha saputo spiegare ed è stato portato via dalla scena da chi lo circondava.

